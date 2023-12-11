إحالة مواطنيْن للمحكمة تَسَبَّبَا في وفاة شخص بتصادمهما عمدًا بمركبتيهما

أحالت النيابة العامة مواطنين اثنين إلى المحكمة، بسبب تسببهما في وفاة شخص، نتيجة تصادمهما عمدًا بمركبتيهما.

وبحسب تحقيقات النيابة، فقد كان المتهمان يقودان مركبتيهما بسرعة عالية، وانحراف أحدهما على الآخر عمدًا، بسبب خلافات سابقة بينهما.

واصطدمت المركبتان ببعضهما البعض، مما تسبب في انحراف إحدى المركبتين عن مسارها وارتطامها بعمود إنارة كهرباء.

وأسفر الحادث عن وفاة أحد الركاب وإصابة آخرين.

وقررت النيابة العامة إيقاف المتهمين، ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة، مطالبة بتوقيع أقصى العقوبة عليهما.

وأكد البيان الصادر عن النيابة العامة أن حفظ النفس البشرية وصونها من الجناية أمرٌ مُلزم، وأن التلاعب بها أو الاستهتار بالأرواح جريمةٌ يعاقب عليها القانون.

كما شددت النيابة العامة على أهمية الالتزام بالأنظمة المرورية، وعدم التهاون بقيادة المركبات وسلامة راكبيها.