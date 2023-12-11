شكرا لقرائتكم خبر عن "السم البطئ".. بالفيديو: مختص يحذر من استعمال مكعبات مرق الدجاج ويكشف عن خطورتها! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشف استشاري التغذية الدكتور باسم أبو بكر، عن الأضرار الصحية من استعمال مكعبات مرق الدجاج.

السم البطئ

وقال أبو بكر، في مقطع فيديو نشره في "التيك توك": مكعبات مرق الدجاج تسمى بالسم البطئ وتتراكم الأعراض والمشاكل الصحية وتشمل ارتفاع ضغط الدم والتأثير السلبي على دقات القلب وتسبب مشاكل كثيرة عند الأطفال وخاصة نمو الدماغ وتساهم بمرض الزهايمر عند الكبار وتؤثر على البصر، وعند السيدات الإنجاب وغير صحية أثناء الحمل والرضاعة.

والخل والبهارات

وأوضح: تتراكم مادة الرصاص في مكعبات مروق الدجاج وهي من مسببات السرطان، وتحتوي على دهون مهدرجة وملح طعام كثير ومادة الرصاص والمنكهات الغير صحية.

الخل والبهارات

وأكمل: البديل نسلق الدجاج في كمية من المواد الغذائية الجيدة؛ وكذلك المواد التي تساهم في ترميم العظام مثل الخضروات والنباتات الطبيعية مثل الليمون والخل والبهارات والبصل والثوم؛ فكلها تضيف مضادات أكسدة وتغذية ومناعة.

المواد الضارة

ونصح أبو بكر، بتجنب استعمال مكعبات مرق الدجاج أو أي شوربات جاهزة تحتوي على هذه المواد الضارة.