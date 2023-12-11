شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند تناول المعكرونة يومياً! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يفضل العديد من الأشخاص تناول المعكرونة يوميًا لتميزها بمذاقها اللذيذ، دون معرفة تأثيرها على الصحة.

وحول تأثير تناول المعكرونة بأنواعها يومياً على صحة الجسم ما يلي:

1-خطر الإصابة بمرض السكري: الأنظمة الغذائية عالية الكربوهيدرات يمكنها أن تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، ونظرًا لأن المعكرونة هي مصدر للكربوهيدرات فإن تناول كميات كبيرة بشكل متكرر قد يؤدي إلى تحميل جسمك بالكثير من الكربوهيدرات التي ترفع من نسبة السكر في الدم، ومن ثم تزداد احتمالية الإصابة بالسكري.

2-عدم الحصول على العناصر الغذائية: تناول المكرونة يوميًا قد يجعلك تفتقر إلى التنوع في نظامك الغذائي، ويمكن أن يجعلك تترك العناصر الغذائية الأساسية، لذا بدلًا من تناول الشيء نفسه بشكل متكرر قم بتغييره للتأكد من أنك تحصل على جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسمك، وفقًا لموقع "Eatthis".

3-زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب: تناول المكرونة بالصوص الأبيض يمكنه أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وخاصًة إذا كنت تتناولها بشكل يومي.

4- ارتفاع ضغط الدم: كشفت دراسة منشورة في مجلة Metabolism ، عن ارتباط تناول الكربوهيدرات المكررة يوميًا، مثل المكرونة بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، كما يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تعريض جسمك لخطر الإصابة بأمراض القلب.

5-زيادة الوزن: الإفراط في تناول المكرونة بشكل يومي يزيد من السعرات الحرارية التي تدخل الجسم، مما يتسبب في زيادة الوزن.