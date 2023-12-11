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أمطار الخير والبركة تروي حي النزهة بجدة .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - شهد حي النزهة شمال جدة مساء أمس هطول أمطار وسيول غزيرة ملأت أرجاء الشوارع .

وأظهر مقطع فيديو الشوارع وهي مليئة بمياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها جدة أمس .

وكان محلل الطقس بالمركز الوطني للارصاد عقيل العقيل، توقع هطول أمطار على بعض مناطق المملكة بدءًا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع المقبل.

ولفت إلى أن الأمطار ستكون من متوسطة إلى غزيرة ابتداء من مناطق شمال غرب المملكة منها تبوك.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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