شكرا لمتابعة خبر عن أمطار الخير والبركة تروي حي النزهة بجدة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد حي النزهة شمال جدة مساء أمس هطول أمطار وسيول غزيرة ملأت أرجاء الشوارع .

وأظهر مقطع فيديو الشوارع وهي مليئة بمياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها جدة أمس .

وكان محلل الطقس بالمركز الوطني للارصاد عقيل العقيل، توقع هطول أمطار على بعض مناطق المملكة بدءًا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع المقبل.

ولفت إلى أن الأمطار ستكون من متوسطة إلى غزيرة ابتداء من مناطق شمال غرب المملكة منها تبوك.