مدير فرع الخارجية في مكة يستقبل القنصل العام الإيراني بجدة

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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل مدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن بن حمد الحملي، في فرع الوزارة بجدة، القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية بجدة حسن زرنكار.

وشهد الاستقبالُ استلام البراءة القنصلية، وتبادل الأحاديث الودية.

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