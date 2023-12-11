اليوم.. "أمانة جدة" تباشر الخطة الميدانية لمعالجة آثار الحالة المطرية بـ16 بلدية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 ديسمبر 2023, 9:58 صباحاً

أوضحت أمانة محافظة جدة، أن الفِرَق الميدانية بالأمانة باشرت اليوم رفع المخلفات والآثار الناجمة عن الحالة المطرية التي شهدتها بعض أحياء المحافظة أمس الأحد، والعمل على تحرير المحاور والطرق الرئيسية في المدينة. في نطاق 16 بلدية ومركز إسناد. وباشرت الفِرَق الميدانية في الأمانة، أعمالها لتنفيذ خططها الميدانية، عبر أكثر من 3.333 فردًا و1.691 معدة وآلية موزعة على نطاق البلديات الفرعية. وشهدت محافظة جدة أمس الأحد، هطول أمطار تراوحت ما بين خفيفة إلى متوسطة، ومن المتوقع استمرارها اليوم الاثنين بحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد. ودعت الأمانة إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، وكذلك تجنب مصادر التيارات الكهربائية؛ حفاظًا على سلامتهم، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات الجهات المعنية وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

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