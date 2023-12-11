انت الان تتابع "الأرصاد": بعض أجزاء تبوك تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 ديسمبر 2023, 10:03 صباحاً

ذكر المركز الوطني للأرصاد أن بعض أجزاء منطقة تبوك تشهد الآن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح الهابطة. ودعت "الأرصاد" إلى توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات الجهات المختصة في مثل هذه الحالات الجوية. وأضافت أنه للحصول على مزيد من المعلومات؛ يمكن متابعة صفحة الإنذار المبكر على موقع المركز.

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