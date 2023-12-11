انت الان تتابع فيديو.. الأب الغاضب يعنّف الأم وحديث طفلته الرائع معه يذهل كل مَن شاهده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

عاد أب غاضباً إلى منزله في مقاطعة تشجيانغ- شرقي الصين، وفي لحظاتٍ صبَّ جام غضبه على زوجته أمام أطفالها، لكن على مائدة العشاء، فاجأت الطفلة والدها بحديثٍ أذهل كل مَن شاهد الفيديو.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وصف المشاهدون المذهولون الطفلة يوان يوان؛ التي يبدو أنها لم تبلغ العاشرة من عمرها، بأنها "حكيمة تفوق كلماتها سنوات عمرها" و"ذكية عاطفياً".

وحسب "الديلي ميل"، التقط أحد أفراد الأسرة هذا الفيديو، بينما كانت الأسرة تتناول طعام العشاء في المنزل، ونشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية على يوتيوب في 10 نوفمبر الماضي، وتظهر "يوان" وهي تتحدث من القلب إلى القلب مع والديها اللذين لا يمكن رؤيتهما.

وتمّت مشاهدة الفيديو أكثر من 288 ألف مرة منذ تحميله، وعلّق أكثر من 1000 على شجاعة الفتاة الأدبية في الحديث مع والدها في هذه السن المبكرة.

وتقول "يوان": "أبي.. ما الذي يجعلك تعتقد أنه يمكنك الصراخ في وجه أمي عندما تكون غاضباً؟ أنت منزعج - هل تركت لأمي فرصة لتسألك لماذا أنت غاضب؟".

وتضيف "يوان": "لقد طلبت من أمي فقط أن تصمت ولا تقل أي شيء.. إذا كنت لا ترغب في مشاركة أحد مشاعرك، فلا تجلب غضبك إلى المنزل".

وتابعت "يوان"، بينما كانت تتواصل بالعين مع والدها: "علينا أن ننظر إلى وجهك الغاضب، ونبقى صامتين. نحن مجرد أطفال، وهذا يخيفنا".

وفي إشارة إلى ضغوط عمل والدها، قالت الطفلة: "نحن نعلم أنك تعمل بجد من أجلنا.. لكن الجميع يفعل ذلك.. ألا تعمل أمي بجد أيضاً؟".

وفي حديثها أظهرت "يوان" بعض التعاطف والتفهم تجاه والدها، وقالت: "نحن أسرة ويمكننا أن نتحدث عمّا نشعر به.. نحن لسنا أعداء. يمكننا التحدث بشكلٍ صحيح، أليس كذلك؟".

وسُمع صوت أخت الطفلة وهي تؤيدها وتكرّر كلماتها، وتسأل: "يمكننا أن نتحدث بشكلٍ صحيح، أليس كذلك؟".

واثار فيديو "يوان" إعجاب وذهول الكثيرين، بسبب شجاعتها وطريقتها المهذبة في الحديث، وتذكر بعضهم خوفه من الحديث مع الأب في مواقف مشابهة، وكتب أحد الأشخاص معلقاً: "حكيمة تتجاوز كلماتها سنوات عمرها"، بينما علّق آخر: "رغم أنها مجرد طفلة، لكنها ناضجة جداً، وحقيقة فهم مشاعرها والتعبير عنها بهذه الطريقة أمرٌ لا يُصدق".

وكتب أحد المشاهدين المذهولين: "هذه الفتاة ذكية عاطفياً للغاية. وأنا سعيدٌ لأن والدها كان يستمع إليها بالفعل ولم يصرخ عليها لتصمت، وأراهن أنه شعر بالخجل، إنها لطيفة جداً وواضحة، إنها هبة الله لوالديها".