شكرا لقرائتكم خبر عن "الشرقية الصحي" يُنقذ حياة أكثر من 2000 مريض خلال 11 شهرًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشر تجمع الشرقية الصحي منذ بداية العام الجاري حتى الآن 2,078 حالة إنقاذ حياة، وفقًا لمسار حالات إنقاذ الحياة في المستشفيات التابعة للتجمع، والذي يهدف إلى ضمان سرعة قبول ونقل المريض من المستشفى المحيل للمستشفى الذي تتوفر لديه الخدمة المطلوبة لحالة المريض.

إحصائيات الحالات

وأوضح التجمع أن مستشفياته استقبلت 1,991 حالة إنقاذ حياة، منها 682 حالة في شبكة الدمام الصحية، و491 حالة في شبكة القطيف الصحية، و215 حالة في مركز سعود البابطين لأمراض وجراحة القلب، و236 حالة في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، و223 حالة في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، و112 حالة في مستشفى الجبيل العام، و19 حالة في مجمع إرادة للصحة النفسية، وحالتين في مستشفى النعيرية العام، و11 حالة في مستشفى العيون التخصصي بالظهران.

وأشار التجمع إلى أنه تم إحالة 87 حالة انقاذ حياة من مستشفيات التجمع لمستشفيات التجمع المجاورة، حيث تم إحالة 74 حالة إلى تجمع الأحساء الصحي واحالة 8 حالات لتجمعات الرياض الصحية و5 حالات لتجمع حفر الباطن الصحي.

سرعة إنقاذا الحالات وتقديم الرعاية اللازمة

وأكد التجمع أن مسار حالات إنقاذ الحياة يُعد أحد أهم مبادراته، حيث يسهم في سرعة تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى الذين يعانون من حالات حرجة، ويساهم في إنقاذ حياتهم. مشيرا الى ان هذه الجهود تأتي في إطار حرص تجمع الشرقية الصحي على تقديم أفضل الخدمات الصحية ورعاية المرضى وفق أعلى المعايير العالمية.