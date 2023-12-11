شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد القادم.. أول إجازة مطولة لمنسوبي التعليم في الفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشهد مطلع الأسبوع، يوم الأحد، الموافق 17 ديسمبر اول إجازة مطولة لمنسوبي التعليم من الكوادر الإدارية والتعليمية في المدارس ومكاتب التعليم.

كما يشهد الفصل الدراسي الثاني هذا العام 4 إجازات متنوعة تتمثل في إجازتين مطولتين وإجازة منتصف الفصل الدراسي، إضافة الى إجازة يوم التأسيس وبداية إجازة الفصل الدراسي الثاني، وتشمل الإجازة الكوادر الإدارية والتعليمية في المدارس ومكاتب التعليم.

وتكون بداية الإجازات لمنسوبي التعليم بالإجازة المطولة الأولى يوم الاحد الموافق 4/6/1445هـ وبعدها بـ 20 يوماً تبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي لمدة أسبوع بتاريخ 22/6/1445هـ، ويكون بعدها بأسبوعين تقريبا الاجازة المطولة الثانية بتاريخ 16/7/1445هـ، وفي نهاية الفصل الدراسي الثاني تكون إجازة يوم التأسيس يوم الخميس مع بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني.