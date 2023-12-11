شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الطائف تكمل تركيب لوحات 46 شارعاً بأسماء شهداء الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت أمانة الطائف أسماء شهداء الواجب على أكثر من 20 شارعاً من شوارع المدينة، وذلك في بادرة وفاء وطنية لتخليد أسماء شهداء الوطن إنفاذاً للتوجيهات السامية الكريمة بهذا الخصوص، وتم إنجاز تركيب جميع لوحات التسمية بالشوارع.

وبينت الأمانة أنها تستشعر الدور البطولي الذي قدمه شهداء الواجب لأمن وسلامة الوطن الغالي ومواطنيه، وأكدت أنه تمت تسمية الشوارع بأسماء الشهداء بشكل كامل خلال الفترة الماضية بحمد الله، وروعي في اختيار وتحديد مواقع الشوارع العديد من الاعتبارات والمميزات خاصة وأنها تحمل أسماء الشهداء الأبطال الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن الدين والوطن العزيز، وتم تسمية الشوارع في الطائف وعشيرة وسديرة ورضوان والمحاني.

يذكر أن أمانة الطائف كانت سباقة لتنفيذ الأمر السامي الكريم، والذي كلفتة كريمة من القيادة الرشيدة تعزيزاً لمبدأ الوفاء والتقدير الذي رسمته دولتنا المباركة بتخليد أسماء رجال الوطن المخلصين وتكريم الذين قدموا أرواحهم ذوداً عن حياض الدين والوطن.