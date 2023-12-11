شكرا لقرائتكم خبر عن خطة ميدانية لمعالجة آثار الأمطار في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت الفرق الميدانية في أمانة محافظة جدة جهود رفع المخلفات والآثار الناجمة عن الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة يوم أمس الأحد، والعمل على تحرير المحاور والطرق الرئيسة في المدينة. في نطاق 16 بلدية ومركز إسناد.

وباشرت الفرق الميدانية في الأمانة، أعمالها لتنفيذ خططها الميدانية، عبر أكثر من 3,333 فرد و 1,691 معدة وآلية موزعة على نطاق البلديات الفرعية.

وشهدت محافظة جدة أمس الأحد، هطول أمطار تراوحت ما بين خفيفة إلى متوسطة، والتي من المتوقع استمرارها اليوم الإثنين بحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد.

وتهيب الأمانة بالجميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، وكذلك تجنب مصادر التيارات الكهربائية حفاظًا على سلامتهم، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات الجهات المعنية وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.