شكرا لقرائتكم خبر عن 80 ألف فرصة وظيفية يوفرها "التدريب التقني" للخريجين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن عدد الفرص الوظيفية التي التي قامت باستقطابها لخريجي وخريجات برامجها بلغ (80890) فرصة وظيفية، وذلك بالتنسيق المباشر مع قطاع الأعمال، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة، فهد العتيبي، أن المؤسسة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات بهدف إيجاد فرص عمل مناسبة تناسب تخصصات خريجي برامج التدريب التقني، ومن أبرزها مبادرة فرصة عمل لكل خريج، كما تعمل المؤسسة على تفعيل أدوار مكاتب التنسيق الوظيفي المنتشرة في مختلف الكليات والمعاهد، والتي تقوم بتنفيذ برامج مشتركة مع قطاعات الأعمال، للمساهمة في توظيف الخريجين.

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وأشار العتيبي إلى أنه خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي وقعت المؤسسة (110) مذكرات تفاهم مع العديد من الجهات الراغبة في توظيف خريجي برامج المؤسسة، إضافةً إلى إقامة (337) ملتقى ومعرض توظيف للخريجين بمختلف المناطق .

الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تنفذ العديد من البرامج طيلة العام في الكليات والمعاهد لتهيئة الخريجين لسوق العمل، وذلك بهدف تسهيل انخراطهم في بيئة العمل.