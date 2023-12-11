شكرا لقرائتكم خبر عن سمو محافظ الأحساء يستقبل ممثلي إدارة نادي العيون الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمكتب سموّه بمقر المحافظة اليوم الاثنين، رئيس مجلس إدارة نادي العيون الرياضي الأستاذ سعد بن عبد الله الكليب، يرافقه عددًا من أعضاء مجلس الإدارة، وبحضور مدير مكتب وزارة الرياضة بمحافظة الأحساء المكلف الأستاذ عبد اللطيف بن احمد العرادي

ونوّه سموّه بالدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الرياضة من القيادة الرشيدة -حفظها الله- وحرصها على تسخير كافة الإمكانات التي تسهم في تطوير جميع المجالات الرياضية، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج جودة الحياة أحد أهم برامج رؤية السعودية 2030.

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استراتيجية للاستدامة والتطوير

واستمع سموّه إلى شرح عن أعمال مجلس إدارة النادي، وخطتها الإستراتيجية للاستدامة والتطوير، ورؤيتهم في التحول الرقمي والاستثماري، فضلًا عن منهجية الحوكمة التي سيسير عليها النادي، وطبيعة الشراكات المجتمعية التي سينتهجها المجلس في الفترة المقبلة، كما نجح النادي في الفترة الحالية بتسجيل أكثر من 16 لعبة.

من جهته، قدم رئيس مجلس إدارة نادي العيون الأستاذ سعد الكليب، خالص شكره وتقديره لسموه على دعمه غير المحدود للارتقاء بمختلف أنواع الرياضات على مستوى محافظة الأحساء.