السعودية | الهيئة العامة للطرق تواصل جولاتها التفتيشية على شبكة الطرق للتأكد من معايير الجودة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تواصل الهيئة العامة للطرق عبر فرقها الميدانية جولاتها في مختلف مناطق المملكة وذلك عبر عدد من الجولات على المشاريع ومصانع إنشاء الطرق.

وقامت الهيئة خلال شهر نوفمبر الماضي بأكثر من 124 عملية مراجعة واعتماد وجولة تفتيشية، وذلك لضمان جودة المشاريع والأعمال؛ وكذلك 32 جولة على مصانع إنشاء الطرق، و 53 جولة على مشاريع الطرق، فيما اعتمدت 34 خلطة تصميمة لمشاريع الطرق، و 5 مواد لإنشاء الطرق.

وتهدف هذه الجولات لرفع مستوى الجودة والسلامة على شبكات الطرق، إضافة للتأكد من التقييد بمواصفات ومعايير الجودة، وتعزيز مستوى الرقابة والإشراف على الطرق، بما يحقق مستهدفات إستراتيجية القطاع والتي تعد أحد مرتكزاتها السلامة والجودة.