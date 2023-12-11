السعودية | “التدريب التقني” يوفر أكثر من 80 ألف فرصة وظيفية لخريجيها خلال 9 أشهر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن عدد الفرص الوظيفية التي قامت المؤسسة باستقطابها لخريجي وخريجات برامجها بلغ (80890) فرصة وظيفية، وذلك بالتنسيق المباشر مع قطاع الأعمال، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن المؤسسة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات بهدف إيجاد فرص عمل مناسبة تناسب تخصصات خريجي برامج التدريب التقني، ومن أبرزها مبادرة فرصة عمل لكل خريج، كما تعمل المؤسسة على تفعيل أدوار مكاتب التنسيق الوظيفي المنتشرة في مختلف الكليات والمعاهد، التي تقوم بتنفيذ برامج مشتركة مع قطاعات الأعمال، للإسهام في توظيف الخريجين.

وأشار العتيبي إلى أنه خلال فترة الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي وقّعت المؤسسة (110) مذكرات تفاهم مع العديد من الجهات الراغبة في توظيف خريجي برامج المؤسسة، إضافةً إلى إقامة (337 ) ملتقى ومعرض توظيف للخريجين بمختلف الخليج 365.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تنفذ العديد من البرامج طيلة العام في الكليات والمعاهد لتهيئة الخريجين لسوق العمل، وذلك بهدف تسهيل انخراطهم في بيئة العمل.