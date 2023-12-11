السعودية | ولي العهد يهنئ الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس النقيب إبراهيم تراوري، الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.