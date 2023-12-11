السعودية | “روشن” تفوز بجائزة أفضل استخدام للتكنولوجيا في قمة وحفل جوائز “big 5” العالمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

حققت مجموعة روشن، المطور العقاري في المملكة، على لقب “أفضل استخدام للتكنولوجيا لهذا العام” في قمة وحفل جوائز Big 5 العالمية، التي تُعد الحدث الأبرز والأكثر تأثيراً في قطاع الإنشاءات.

وشهد الحدث الذي انطلق في الخامس من ديسمبر الجاري في دبي، مشاركة “روشن”، إلى جانب نخبة من القادة والمبتكرين والمؤثرين في تشكيل مستقبل قطاعي العقارات والإنشاءات.

كما شهد معرض “بيج 5 العالمي” حفل جوائز “Big 5 Global Impact Awards”السنوية، حيث تم ترشيح روشن في سبع فئات للجوائز: القوى العاملة من مبادرة المستقبل، وشركة البناء المستدام للعام، ومشروع التوأم الرقمي لهذا العام ، ومجتمع المستقبل، وأفضل استخدام للتكنولوجيا لهذا العام، وجائزة التنوع والإنصاف والشمول، وقادة الاستدامة للعام.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، ديفيد جروفر: لقد فاق معرض الخمسة الكبار توقعاتنا، حيث جمع نخبة من قادة العقارات والبناء من جميع أنحاء العالم لمناقشة مستقبل صناعة العقار.

وأضاف أن حصولنا على جائزة أفضل تطبيق للتكنولوجيا في هذا العام بعد أن تم اختيارنا في القائمة المختصرة لسبع فئات من الجوائز، هو أمر يدعونا إلى التواضع ويشعرنا بالفخر في الوقت نفسه ، حيث نتطلع إلى وضع معايير جديدة في المملكة ورفع مستوى شركائنا للتأكيد على التزامنا بالتميز.