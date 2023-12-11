انت الان تتابع "تقويم التعليم" تعقد الحلقة التطبيقية الـ 14 لأخصائي الاعتماد المدرسي بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 ديسمبر 2023, 11:32 صباحاً

عقدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز لوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز"، الحلقة التطبيقية الـ 14 لأخصائي التقويم والاعتماد المدرسي، التي عقدت بمدينة الخبر بالمنطقة الشرقية. وهدفت هذه الحلقة التي حضرها 109 مشاركين من المختصين في التعليم، إلى تطوير أداء أخصائي التقويم المدرسي، وتزويد المشاركين بمتطلبات نموذج العمل وفنيات تطبيق الأدوات، إضافة إلى مناقشة تحديات التطبيق، وتحقيق مستهدفات الهيئة في ضمان وضبط جودة عمليات التقويم والاعتماد المدرسي. وقُدمت خلال الورشة عدد من العروض المرئية، من قبل مجموعة من المختصين من مركز "تميز" التابع للهيئة، ومنها عرض عن معايير ومؤشرات التقويم والاعتماد المدرسي وتفسيرها ومناقشتها، وآخر عن التطبيق الافتراضي لأدوات التقويم من خلال منصة تميز الرقمية للتقويم والاعتماد المدرسي، وكذلك عن عمليات وإجراءات التقويم والاعتماد المدرسي ونموذج العمل، وعرض عن تقارير التقويم المدرسي ومناقشة النتائج والتحديات والحلول المقترحة. وتأتي هذه الورشة استمراراً للحلقات التطبيقية التي ستقام في عددٍ من مناطق المملكة، لدعم عمليات تقويم أداء المدارس للعام الدراسي 1445هـ - 2023م، ضمن البرنامج الوطني للتقويم المدرسي، لضمان جودة مؤسسات وبرامج التعليم وضبطها وتحسين مخرجاتها.

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