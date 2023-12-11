تراند اليوم : بيع رقم جوال مثير للجدل في مزاد شركة STC للأرقام المميزة بـ 30 مليون ريال !

صحيفة الخليج 365: أعرب الناشط في منصة إكس إياد الحمود عن استغرابه من بيع رقم جوال مميز بمزاد شركة STC للاتصالات السعودية بمبلغ 30 مليون ريال.

وعلق الحمود على سعر بيعه في تغريدة قال فيها: قبل قليل بيع رقم جوال (0500005386) بالمزاد من شركة STC بمبلغ 30,000,000 ريال (ثلاثون مليون ريال).

وتابع : "رغم أن الأرقام التي تحته أكثر تميزاً لكن بيعت بـ 30 و 40 ألف فقط"، ثم تساءل الحمود قائلا: ماهو المميز بالضبط في هذا الرقم حتى يُباع بـ 30 مليون؟؟؟

وأثارت تغريدة الحمود الجدل بين متابعيه حيث قال أحد المعلقين أن نهاية الرقم المكونة من أرقام (5386) تشير أو تدل على معاني إيجابية لدى الروحانيين وخبراء الطاقة مثل الحظ والراحة في الحياة وغيرها من المعتقدات.

وقال آخر : ممكن عشان فئه الرقم ويكون بدون استخدام عادل لو فيه شرايح متعددة، بينما أخذ بعض المعلقين الخبر بطريقة ساخرة مثل من قال: 30 مليون يفتح بها شركه اتصالات لحاله.