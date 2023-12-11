تراند اليوم : شاهد.. مدير مدرسة يحطم جوالات الطلاب أمام أعينهم في إندونيسيا

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول، قيام مدير مدرسة في إندونيسيا، بتحطيم مئات الجوالات أمام أعين الطلاب، بسبب انشغالهم عن الدراسة.

وأظهر الفيديو قيام مدير المدرسة بتدمير الجوالات وكسرها باستخدام آلة قص الحديد المسلح، بعدما قام بتجميعها من الطلاب.

وظهر مدير المدرسة وهو يضع جوالا تلو الآخر تحت الآلة التي تقوم بشطر الجوال إلى نصفين حسبما أبان الفيديو.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا المقطع، وعلق أحد الأشخاص قائلا: "يا ساتر على الظلم، يمنعوه بس ليه يكسروه"، وتابع آخر: "ما له حق المفروض يعوضهم ثمنها".