شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأميرة نورة تستقبل طالبات التعليم العالي بدول مجلس التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستضيف جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ممثلة بعمادة شؤون الطالبات، اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2023، الزيارة الثقافية الأولى لطالبات جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة 53 طالبة من 19 جامعة محلية وخليجية.

وتهدف الزيارة الثقافية التي تستمر أعمالها على مدى ثلاثة أيام، إلى تبادل الخبرات بين طالبات جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي، وتوثيق العلاقات الأخوية فيما بينهن.

ورش العمل

وتتضمن الزيارة ورشتَي عمل؛ تتناول الورشة الأولى موضوع (الذكاءات المتعددة)؛ مستهدفة تنمية المهارات والمعارف الأساسية للمتدربات، وتعريفهن بمفهوم نظرية الذكاءات المتعددة وأهميتها.

فيما تتناول الورشة الثانية موضوع (بناء العلامة الشخصية)؛ بهدف إكساب المتدربات استراتيجيات ووسائل بناء العلامة الشخصية في مجالات الريادة، والإبداع، والابتكار.

وتشمل الزيارة التعريف بالبرامج التعليمية في جامعة الأميرة نورة ومرافقها، والتعريف بأبرز المعالم الثقافية والسياحية في مدينة الرياض، من خلال جولات تعريفية ميدانية.

يُذكر أنَّ الزيارة تأتي في إطار النجاح الذي حققه الملتقى الثقافي لطالبات جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي نظَّمته جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، في النسخة الثالثة من العام الماضي.