شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الرياض: يحق للمرضى المراجعة مجانًا خلال 14 يوماً من الكشف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت ”صحة الرياض“، أنه يحق للمراجع، المراجعة بشكل مجاني في المؤسسات الصحية الخاصة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ الكشف الأولي.

جاء ذلك في انفوجرافيك توعوي حول حقوق ووجبات المرضى في المؤسسات الصحية الخاصة.

وثيقة حقوق وواجبات المرضى

وأشارت ”صحة الرياض“ إلى أن المادة الثالثة في فقرتها السابعة "3/7" من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية تنص على: "تلتزم المؤسسات الصحية بما يصدر عن وزارة الصحة من قرارات وتعليمات تشغيلية أو تنظيمية".

وتتضمن وثيقة حقوق وواجبات المرضى في المؤسسات الصحية الخاصة «يحق لك»، أن تكون المراجعة بشكل مجاني في المؤسسات الصحية الخاصة، خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ الكشف الأولي.