شكرا لقرائتكم خبر عن حظر وقوف مركبات "التزيين النسائي وإصلاح السيارات" بالأحياء السكنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراطات الأنشطة التجارية المتنقلة غير الغذائية، بهدف المحافظة على سلامة وصحة المستهلك، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتنظيم الأنشطة التجارية المتنقلة غير الغذائية، ودعم رواد الأعمال.

وأوضحت أن هناك 6 متطلبات للفرد عند الترخيص، تتمثل في أن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.

متطلبات الموافقة

وتتضمن المتطلبات الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور لترخيص المركبة أو الشاحنة، وأن تكون المركبة، أو الشاحنة أو المقطورة أو نصف مقطورة تحمل شهادة الفحص الدوري.

وألزمت الوزارة المرخص له بتقديم ما يثبت ملكية المركبة، أو الشاحنة، أو المقطورة، أو نصف مقطورة سواء كانت ”فاتورة تصنيع، رخصة سير، عقد إيجار منتهى بالتمليك“، وموافقة الجهة المشرفة على النشاط، وإرفاق تصاميم للمركبة، أو الشاحنة، أو المقطورة، أو نصف مقطورة داخلياً وخارجياً.

واشترطت على الأفراد ممارسة الأنشطة التجارية المتنقلة غير الغذائية بالمواقع المسموح بها من الأمانات أو البلديات والمواقع المخصصة لذلك من الجهات الحكومية والخاصة.

وحظرت الوزارة على مركبات المنشآت التجارية المرخصة استخدام المواقع المخصصة للأنشطة التجارية المتنقلة غير الغذائية من الأمانات أو البلديات، ويقتصر تقديم خدماتهم للمستفيد بشكل مباشر في الموقع الخاص بالعميل أو في مواقع الجهات الحكومية والخاصة، ويستثنى من ذلك الأنشطة الصحية.

ومنعت الوقوف بالقرب من الإشارات المرورية وتقاطعات الطرق والمداخل والمخارج للطرق الرئيسية والفرعية، والطرق ذات الكثافة المرورية العالية، والمواقع المخصصة للشرطة، والمرور، والدفاع المدني، والإسعاف.

وأكدت الوزارة منع التجول بالمركبة في المناطق السكنية، إلا لتلبية طلب عميل، مع مراعاة عدم التأثير على الحركة المرورية، وحظر وقوف مركبات الأنشطة التجارية المتنقلة غير الغذائية ”الخدمية“ مثل ”التزيين النسائي، الحلاقة، المساج، الخياطة، الصيانة المنزلية، صيانة وإصلاح السيارات“، وما في حكمها في المواقع المخصصة من الأمانات أو البلديات، ويقتصر تقديم خدماتهم للمستفيد بشكل مباشر في الموقع الخاص بالعميل.

توفير التجهيزات

وشددت على توفير جميع التجهيزات والأدوات الخاصة لتقديم الخدمة لكل نشاط مثل ”الخزائن، المغاسل، الكراسي أدوات السلامة خزانات تجميع الزيوت والصرف الصحي، خزانات المياه، المرايا، أدوات الحلاقة، والتزيين النسائي - على أن يتم مراعاة الضوابط التشغيلية الخاصة لنشاط التزيين النسائي“.

وأوجبت على المرخص له، أن تكون التسعيرة موضوعه على جميع المنتجات والسلع، ووضع الرمز الالكتروني الموحد ”QR“ من جانبي المركبة يوضح بيانات الرخصة.

وحظرت التدخين داخل المركبة، واستخدام مكبرات الصوت، أو السماعات الخارجية المتحركة، كما أوجبت أن تكون السلع المعروضة سليمة وخالية من العيوب، مع منع استخدام منتجات منتهية الصلاحية، أو مغشوشة أو مقلدة أو تالفة.