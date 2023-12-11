السعودية | مذكرة تعاون بين “الصحة” وجمعية “ألزهايمر” بالرياض لخدمة كبار السن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

وقعت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، ووزارة الصحة، ممثلة في الإدارة المتخصصة بطب كبار السن مذكرة تعاون، تتعلق بطرح مبادرات تطويرية بين الطرفين، لكبار السن ومرضى الذاكرة في المملكة، والتعاون في مجال الأبحاث، بجانب التعاون في إقامة وتنظيم مؤتمرات وورش عمل وتفعيل دور العمل التطوعي.

ومثل الوزارة في الاتفاقية الدكتور وليد بن أحمد الكريدي بصفته المدير العام للإدارة العامة للرعاية المنزلية وإدارة طب كبار السن، كطرف أول، بإشراف وحضور معالي الدكتور طريف الاعمى وكيل وزاره الصحة للخدمة العلاجية فيما مثل الطرف الثاني رئيسة مجلس ادارة الجمعية السعودية لمرض الزهايمر سمو الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن ، والأستاذة رنا المرعي مدير تنفيذي جمعية الزهايمر حيث تسعى هذه الجهود على تطوير الخدمات المقدمة لمرضى الزهايمر في المملكة، بتعاون الطرفين من خلال إجراء الدراسات والبحوث والتوصيات الخاصة بتطوير الخدمات المقدمة لهم ورفع جوده حياتهم ، والمشاركة في رفع الدراسات المتعلقة ضمن الخطط الوطنية المشتركة للتصدي للزهايمر والخرف وتجديدها بشكل مسترعلى ايدي الخبراء المتخصصين ، إضافة لتقديم الخدمات الاستشارية بين الطرفين فيما يتعلق بأمراض الذاكرة والصحة الذهنية.

علاوة على ذلك، تفعيل التعاون التطوعي بين الطرفين في مختلف الخليج 365 والمحافظات لتفعيل المشاريع والمبادرات المشتركة، وكذلك التعاون المشترك لتنظيم مؤتمرات ورش عمل محلية وعالمية، وذلك باستضافة أبرز المختصين لرفع كفاءة الخدمات الصحية والاجتماعية والتوعوية في مجال الصحة الذهنية وأمراض الذاكرة لدى كبار السن، فضلا عن التعاون بين الطرفين لاستثمار التقنية والمنصات والخدمات الافتراضية في مجال الصحة الذهنية وأمراض الخرف، حيث يأتي كل ذلك، في إطار مواكبة رؤية وخطط 2030.

كما قامت وزارة الصحة بتكريم الجمعية ممثلة في رئيسة مجلس الإدارة لجمعية الزهايمر وذلك وسط حضور بعض من أعضاء مجلس الادارة إضافة الى حضور مجموعه من القيادات في وزارة الصحة من وكلاء مساعدين و مدراء عموم و ضيوف من كافه القطاعات الحكومية و الغير ربحيه من المهتمين والباحثين وجمع غفير من العاملين في القطاعات الصحية ، والجهات ذات العلاقة.

وبهذه المناسبة، فقد تقدمت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر نيابه عن كافه اعضاء مجلس ادارتها ومنسوبيها بالشكر والتقدير لوزارة الصحة، ممثلة في الإدارة المتخصصة بطب كبار السن، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية ، تأتي في إطار التعاون المشترك بين الجمعية والوزارة، وتذليل الصعوبات والتحديات في العديد من المجالات الصحية الأمر الذي مكن الجمعية من تنفيذ الكثير من مبادراتها وبرامجها على الوجه الأكمل. وللاطلاع على مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع الجمعية الإلكتروني alz.org.sa، أو @Saudialzheimer