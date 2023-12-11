التراخيص الإنشائية بلا جنسية

جودة الخدمات
جاء ذلك في مشروع الهيئة الذي طرحته للعموم عبر منصة «استطلاع»، لرفع جودة الخدمات المقدمة، واستمرارًا للجهود المبذولة من أجل تسهيل بدء الأعمال للمستفيدين، حيث تم العمل على تطويرالتراخيص البلدية، بما يسهم في توضيح الاجراءات، ومواءمتها مع متطلبات الفترة الحالية.
وأكدت الوزارة أن صلاحية تراخيص إنشاء المباني ثلاث سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ إصدارها، وتكون صلاحية باقي أنواع التراخيص الإنشائية سنة ميلادية، ويكون تجديد التراخيص الإنشائية لسنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة.
تعليمات واشتراطات
أشارت الوزارة إلى إيقاف الترخيص الإنشائي إذا صدر مخالفا للنظام أو اللائحة أو التعليمات والاشتراطات ذات العلاقة، وإذا خالف صاحب الترخيص ما رُخص له نظاما، بالإضافة إلى حال طلب صاحب الترخيص ذلك، فيسمح له لمرة واحدة، وتكون مدة الإيقاف مضافة على مدة الترخيص، بحيث لا تتجاوز مدة الإيقاف سنة واحدة، فضلا عن إذا اقتضت الحاجة لأسباب تراها الأمانة/البلدية تؤثر على السلامة «الصحية والعمرانية والاقتصادية»، فيتم الرفع لأمين البلدية من أجل البت فيها.
اشتراطات لطالب التصريح
أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا أو اعتباريا
وجود وثيقة انتفاع
الموقع على أرض ضمن مخطط تنظيمي معتمد
صدور قرار مساحي للموقع.
شهادة عدم ممانعة معتمدة من الوزارة
موافقة الدفاع المدني
التعاقد مع مكتب هندسي
سداد الرسوم البلدية والغرامات إن وجدت
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