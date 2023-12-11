أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل الى أعلى من مترين ونصف على الجزء الشمالي مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي مع السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.
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