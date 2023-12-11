شكرا لمتابعة خبر عن أكثر من 10 آلاف مستفيد من خدمات مركز العيون في مستشفى الملك سعود بعنيزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت إحصائيات مركز العيون في مستشفى الملك سعود بعنيزة أحد مكونات تجمع القصيم الصحي أن عدد المستفيدين من خدمات عيادات المركز حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م بلغ أكثر من 10 آلاف مستفيد.

وقال التجمع أن المجموع الإجمالي لعدد مراجعي مركز العيون خلال الفترة “يناير – سبتمبر” من هذا العام بلغ (10622) مراجعا، كان منهم 3206 مراجعين لعيادة العيون، و1877 مراجعا لعيادة طب وجراحة العيون الشاملة.

وأشار التجمع إلى أن عدد المراجعين المستفيدين من خدمات عيادة جراحة العيون بلغ 643 مراجعا، في حين استفاد 1076 مراجعا من عيادة كشف العيون، فيما كان هناك 2843 مراجعا لعيادة فرز العيون و 297 مراجعا استفادوا من خدمات حقنة الغرفة الداخلية الزجاجية للعين.

فيما راجع 305 مستفيدين عيادة أمراض وجراحة الشبكية، أما عدد مراجعي عيادة الجلوكوما فبلغ 270 مراجعا، كما راجع 105 مستفيدين عيادة الليزر بالمركز.