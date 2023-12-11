شكرا لمتابعة خبر عن سجين : المخدرات هلاك ودمار وضيعت عائلتي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نشرت وزارة الداخلية، قصة أحد السجناء المحكومين في قضية مخدرات، وهو يعبر عند ندمه لما أقدم عليه من عمل، أضاع عائلته وزوجته ودمر أسرته .

وجاء السجين في المقطع الذي نشرته الوزارة، وهو يقول :” إن اتجاهه إلى طريق المخدرات تسبب في تضييعه لأسرته بالكامل أمه وزوجته وولده وإخوانه وأخواته. ”

وأوضح أنه كان يعمل “تريللة” (مركبة نقل ثقيل)، وجاءه أحد الأشخاص وأعطاه مبلغًا من المال مقابل تنزيله شحنة حبوب مخدرة على متن تريللات قادمة إلى الرياض فوافق على هذا العرض، لكن على الفور الشرطة ألقت القبض عليهما.

وعبّر السجين عن ندمه لما قام به، مُضيفًا:” يا ليتني لم أقم بهذا الفعل حتى لو أعطاني هذا الشخص مال الدنيا كله،.

وأضاف:” أمي مرضت بسببي وتحتاج إلى إجراء عمليات جراحية، لافتا إلى أنه لو عاد به الزمن لن يقترب للمخدرات أبدًا ولن يقوم بما فعله”.

ولفت إلى أنه لديه ولد تركه وعمره 5 شهور وأصبح عمره الآن 5 سنوات ونصف، ولم تفده الفلوس في شيء، قائلا: “المخدرات ما فيها غير الدمار والهلاك “.