شكرا لمتابعة خبر عن مختص: تأشيرة الدولة المستضيفة يمكن التنقل بها بين دول التعاون الخليجي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏أكد المستشار في قطاع السياحة والضيافة، ثامر الحربي، أن تأشيرة الدولة المستضيفة يمكن بها التنقل بين دول التعاون الخليجي.

وقال ثامر الحربي، عبر برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن التأشيرة السياحية الموحدة تتيح للزوار العبور لكل الدول الخليجية دون إجراءات إضافية غير الدولة المستضيفة.

وأشار إلى أن وجود مثل هذه التسهيلات في الإجراءات له أثر كبير في ارتفاع عدد السياح واستقطابهم على مستوى جميع دول الخليج.