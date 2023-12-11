شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل مقترح الشورى بمخالفة مرورية تسمى “غضب الطريق”.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏كشف الدكتور تركي العواد، عضو مجلس الشورى، عن تفاصيل مقترح الشورى بمخالفة مرورية تسمى “غضب الطريق”.

وأوضح الدكتور تركي العواد، عبر برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن “اسم غضب الطريق هو مصطلح عالمي معروف، ويعني بكل بساطة التنمر على الطريق، أي يقوم سائق السيارة بمضايقة الأشخاص الآخرين، سواء كانوا يسيرون على أقدامهم، أو يقودون مركبات أخرى”.

وأضاف: “هذا ما نراه في بعض الأحيان في شوارعنا، وقد يقرب شخص من آخر ويجبره على فتح الطريق، أو يستخدم الأنوار العالية بشكل مبالغ فيه، أو غيرها من الممارسات التي كانت تمارس سابقا على شكل تفحيط ولكن بعد الحد من ظاهرة التفحيط انتقل الموضوع إلى ظاهرة أقرب وهي غضب الطريق”.

وتابع: “عقوبة مخالفة “غضب الطريق” تضبطها الإجراءات المرورية في المقام الأول وفق المادة 69 لقانون المرور.. وتبدأ من 5 آلاف ريال وصولا لحجز السيارة”.