شكرا لمتابعة خبر عن ‏ قصة تورط رجل أمن بجريمة فساد بسبب محل عصيرات لزوجته .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف ‏المحامي محمد آل سحيم، قصة تورط رجل أمن بجريمة فساد بسبب محل عصيرات لزوجته.

وقال آل سحيم خلال لقائه على برنامج الشارع السعودي :” قضايا الفساد محصورة ونوعية معينة ما هي مثل القضايا العامة الموجودة في المجتمع .

وأضاف :” كان هناك رجل أمن في دورة تدريبية في برنامج وتعامل مع محل عصيرات لـ تموين الفترة التدريبية والمحل هذا يعود لزوجته فكانت هذي جريمة فساد .

وأوضح أن هذا الشيء يعد جريمة فساد حتى وإن كان قيمة العصير لا يوجد بها مبالغة .