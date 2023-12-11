شكرا لمتابعة خبر عن محامٍ يكشف قضية فساد مدير إدارة النشاط الطلابي بإحدى الإدارات التعليمية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف ‏المحامي محمد آل سحيم، عن قضية فساد لمدير إدارة النشاط الطلابي في إحدى إدارات التعليم.

وقال آل سحيم خلال لقائه على برنامج الشارع السعودي :” هناك قضية فساد عرضتها نزاهة، لمدير إدارة النشاط الطلابي بإدارة تعليم أحد المناطق قام بالاتفاق مع محل على توفير مستلزمات الأحتفال باليوم الوطني مقابل عقد، وأخذ منهم 33 ألف ريال مقابل ترسية هذا العقد لهم .”

وأوضح أن الموظف الذي أخبرهم بقيمة العروض الأخرى أخذ ألف ريال، واتهم الإثنين وتم القبض عليهم بالجرم المشهود .