روسيا تطالب بإطلاق سراح المحتجزين في غزة عبر محادثات مع الفصائل الفلسطينية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 ديسمبر 2023, 12:40 مساءً

طالبت روسيا، اليوم (الاثنين)، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة من خلال محادثات مع حركة "حماس" وفصائل أخرى. وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، طالب بالإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة خلال اتصالات هاتفية أجراها أمس واليوم مع "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، وفقاً لـ"رويترز". وتأتي مطالبة روسيا بعد سلسلة من الاجتماعات والاتصالات بين الرئيس فلاديمير بوتين وقادة في الشرق الأوسط، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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