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تراند اليوم : الرئيس التنفيذي لشركة "سابك" يحذر من عام صعب لقطاع البتروكيماويات في 2024.. ويكشف السبب

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صحيفة الخليج 365: حذر الرئيس التنفيذي لشركة "سابك" عبدالرحمن الفقيه، من عام صعب آخر لقطاع البتروكيماويات في 2024 وذلك بسبب الآفاق الضعيفة للاقتصاد العالمي.

وقال الفقيه، إن العام الحالي كان سيئاً بالنسبة للصناعة، مضيفا بأن القطاع قد لا يشهد نموا قويا العام القادم.

وكان الطلب على البتروكيماويات قد تضرر منذ بدء جائحة ، كما تقلصت هوامش ربحية القطاع بسبب التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة.

وقالت "سابك" في بيان على "تداول السعودية"، إن هناك خسائر غير نقدية نتيجة لصفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على كامل حصة "سابك" في الشركة السعودية للحديد والصلب "حديد" التي تم الإعلان عنها سابقاً والبالغة 2.93 مليار ريال.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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