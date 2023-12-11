شكرا لقرائتكم خبر عن "لأمن البيئي": ضبط 3 مخالفين بدخول محمية الملك سلمان الملكية وقيادة مركبة دون لوحات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر قوات الأمن بالمملكة في تكثيف مجهوداتها لمواجهة كل المخالفات وعمليات الترويج وتهريب المخدرات.

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لدخولهم محمية الملك سلمان الملكية (الطبيق- المحظور دخولها دون ترخيص) وقيادة مركبة دون لوحات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح غرامة (5000) ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.