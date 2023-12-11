شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج التعاون الصناعي في كاوست يدعم مشروعات البحث والتطوير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) الاجتماع الرابع عشر للمجلس الاستشاري الصناعي للجامعة (KIAB) في الرياض اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2023. ويجمع هذا الحدث السنوي أعضاء برنامج التعاون الصناعي في الجامعة، وهو برنامج للتنمية الاقتصادية تم تطويره في عام 2009، ويساهم في ربط كاوست مع الهيئات الحكومية والشركات والصناعات بهدف تسريع الابتكار من خلال التقنية العميقة وريادة الأعمال.

المرة الأولى بالرياض

وتميز اجتماع هذا العام بانعقاده وللمرة الأولى في الرياض عوضًا عن كاوست، مما يعكس المشاركة الفاعلة والمتزايدة للجامعة مع شركائها في الصناعة في قلب العاصمة، وتسارع تأثير استراتيجيتها الجديدة في السعودية، والتي تجلت بالتوقيع الرسمي مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي كعضو جديد في البرنامج.

يشار إلى أن برنامج التعاون الصناعي في كاوست يساعد أعضائه من مختلف القطاعات الحكومية والصناعية على الاستفادة من مواهب الجامعة وملكيتها الفكرية وبنيتها التحتية المتطورة لتعزيز البحث والتطوير والفرص الاقتصادية، فضلًا عن تسهيل المشاركة مع صُنّاع السياسات السعوديين.

دعم مشاريع البحث والتطوير

وفي المقابل يدعم أعضاء البرنامج مشاريع البحث والتطوير في كاوست (حوالي 234 مشروعًا حتى الآن)، بالإضافة إلى توظيف خريجي الجامعة وتنمية خبرات موظفيها المهرة. ويضم البرنامج حاليًا 22 مؤسسة محلية ودولية، كل منها مدعوة لانتخاب عضو تنفيذي لمجلس إدارة البرنامج.

وقال الدكتور إيان كامبل، نائب الرئيس المكلف للابتكار في كاوست: "تُقدم الشراكات المتميزة لبرنامج التعاون الصناعي في كاوست نتائج مؤثرة على كل قطاع من قطاعات المجتمع، بدءًا من حماية البيئة وجهود عزل الكربون وصولاً إلى الزراعة والحفاظ على الموارد المائية. ومن خلال الاستفادة من نقاط قوتنا وأصولنا المشتركة، فإننا نفسح المجال لتحقيق إنجازات غير مسبوقة".

محادثات وجلسات البرنامج

ويتضمن الاجتماع السنوي محادثات حول مستقبل البرنامج وأربع جلسات مائدة مستديرة حول تعزيز الأهداف بما يتماشى مع أولويات هيئة البحث والتطوير والابتكار للارتقاء بالركائز الأساسية للمملكة والمتمثلة بالبيئة المستدامة وتوفير الاحتياجات الأساسية، والطاقة المتجددة، والقيادة الصناعية، اقتصاديات المستقبل، وتحقيق رؤية السعودية 2030.

وتحت مظلة الاستراتيجية الجديدة لكاوست، والتي قدمت إطارًا جديدًا لأعضاء البرنامج لإعادة استكشاف الفرص والالتزامات الجديدة على المدى البعيد، يؤسس الاجتماع الرابع عشر للمجلس الاستشاري الصناعي للجامعة إلى حقبة جديدة من التحالفات الواعدة لإطلاق الطموحات وتعميق الأثر في المملكة والعالم.