شكرا لقرائتكم خبر عن 374 فرصة تطوعية ترفع معدلات التطوع في أمانة العاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت أمانة العاصمة المقدسة أن مُعدَّلات التطوع في مكة المكرمة قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الحالي 2023 ووصلت إلى مستويات قياسية.

وتعكس هذه الزيادة الكبيرة في عدد المتطوعين؛ التزام الأمانة في تعزيز الوعي بأهمية التطوع، وتوفير البيئة الجاذبة للمتطوعين، والمساهمة في تحسين جودة الحياة، والرقي بالخدمات البلدية بالعاصمة المقدسة.

وبلغ إجمالي الفرص التطوعية التي طرحتها الأمانة 374 فرصة تطوعية، استفاد منها نحو 9055 متطوعاً ومتطوعة، بإجمالي عدد ساعات تطوعية بلغ 32.515.5 ساعات، وبنسبة رضا تجاوزت 98%.

برامج ومبادرات تطوعية

وأشارت الأمانة إلى تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التطوعية بالشراكة مع عددٍ من الجهات الحكومية، وجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، وجمعيات خيرية، شملت مجموعةً متنوعةً من المجالات مثل: تحسين المشهد الحضري، وإزالة التشوهات البصرية، وإزالة النفايات، وزراعة الأشجار، والتوعية الصحية، والمبادرات الاجتماعية، وتنظيم فعاليات وأنشطة ثقافية تعزز التواصل والتفاعل الاجتماعي في المنطقة.

وتعمل وكالة الخدمات بالأمانة على تطوير برامج التطوع البلدي، وتوفير فُرص جديدة للمتطوعين، وذلك من خلال تعزيز التواصل مع المجتمع، وتوفير الدعم اللازم للمبادرات التطوعية، وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة المُنبثِقة من رؤية المملكة 2030؛ نحو تشجيع العمل التطوعي، وبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.