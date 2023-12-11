نفت هيئة تطوير بوابة الدرعية ما يتم تداوله من معلومات غير صحيحة حول الأراضي المنزوعة ضمن محيط مشروع الدرعية.
وأوضحت الهيئة أنها تتابع تنفيذ خطتها المعتمدة، لضمان تطبيق أفضل الممارسات الممكنة لجميع السكان.
وأكدت الهيئة على حفاظها على حقوق السكان وإبقائهم على إطلاع بآخر المستجدات، وشددت على أهمية الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة تطوير بوابة الدرعية تصدر بيان بشأن ما يتم تداوله حول الأراضي المنزوعة والواقعة ضمن محيط مشروع الدرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.