هيئة تطوير بوابة الدرعية تصدر بيان بشأن ما يتم تداوله حول الأراضي المنزوعة والواقعة ضمن محيط مشروع الدرعية

نفت هيئة تطوير بوابة الدرعية ما يتم تداوله من معلومات غير صحيحة حول الأراضي المنزوعة ضمن محيط مشروع الدرعية.

وأوضحت الهيئة أنها تتابع تنفيذ خطتها المعتمدة، لضمان تطبيق أفضل الممارسات الممكنة لجميع السكان.

وأكدت الهيئة على حفاظها على حقوق السكان وإبقائهم على إطلاع بآخر المستجدات، وشددت على أهمية الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.