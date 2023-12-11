بيع رقم جوال مثير للجدل في مزاد شركة STC للأرقام المميزة بسعر صادم

أثار بيع رقم جوال مميز بمزاد شركة STC للاتصالات السعودية بمبلغ 30 مليون ريال، جدلاً واسعاً بين المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما نشره إياد الحمود عبر حسابه على منصة X، فإن الرقم المباع هو 0500005386، وهو رقم مميز يتكون من تسلسل أرقام متشابهة.

جاء في المركز الثاني والثالث، أرقام أخرى تم بيعها بمبالغ 30 ألف و 40 ألف ريال، مما زاد من حدة الجدل حول الرقم الذي بيع بـ 30 مليون ريال.

وتصنف الأرقام المشاركة في المزاد إلى ذهبية وفضية وبرونزية ومميزة، وكان الرقم المذكور أعلاه ضمن فئة الأرقام المميزة.

وعلق إياد الحمود على المبلغ الذي بيع به الرقم، قائلاً: “رغم أن الأرقام التي تحته أكثر تميزاً لكن بيعت بـ 30 و 40 ألف فقط، ما هو المميز بالضبط في هذا الرقم حتى يُباع بـ 30 مليون”.

وانتقد بعض المغردين المبلغ الذي بيع به الرقم، قائلين إنه كان يمكن استثماره في أمور أكثر فائدة، مثل بناء المساجد أو مساعدة الفقراء.

وقال مغرد: “30 مليون كم فيها بيت ومسجد وجمعيات وفتح باب رزق، الله المستعان”، بينما أضاف آخر: “‏قبل كم يوم شفت رقم واصل 18 مليون ، ودي اقابل ذا اللي يشتري رقم مميز اشوف وش وضعه”.