شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكي يعترف لابنته بسر خطير وهو يحتضر أخفاه 50 عاما جعله المطلوب الأول في بلاده! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

عترف رجل أمريكي يدعى توماس رانديل لابنته بسر كتمه عنها 50 عاما وهو يحتضر بسبب سرطان الرئة وفي مارس 2021، كانت ابنته بجانب سريره في ضواحي بوسطن بعد جلسة العلاج الكيماوي الأولى له، وقال لها أنها كان هاربا من الشرطة طيلة هذه المدة.

وقال رانديل أنه عندما كان عمره 20 عامًا، سرق مبلغ 215 ألف دولار من بنك في ولاية أوهايو. واسمه الحقيقي لم يكن توماس رانديلي بل ثيودور كونراد. وناشد ابنته عدم التطرق للقضية.

لص مراوغ

وأقدمت ابنته على البحث على الإنترنت لكشف ماضي والدها المظلم أمام عينيها، ففي كليفلاند، كان هو تيد كونراد، لص بنك مراوغ. لقد كان بالكاد قد تجاوز سن المراهقة عندما قام بواحدة من أكبر عمليات السطو في تاريخ ولاية أوهايو - ما يعادل 1.7 مليون دولار اليوم - مستوحاة من فيلمه المفضل "The Thomas Crown Affair".

تم لصق وجه كونراد الصبياني على ملصقات المطلوبين وتم بثه في حلقات من مسلسل "المطلوب الأول في أميركا" و"ألغاز لم تحل"، ما دفع أبا وابنه من "حرس" الولايات المتحدة في كليفلاند إلى اعتبار مهمة حياتهما القبض عليه.

قصة من فيلم

كما بدت سرقة كونراد وكأنها قصة من فيلم في 11 يوليو 1969، جاء للعمل كصراف في بنك المجتمع الوطني في كليفلاند كان يوم جمعة وعطلة نهاية أسبوع لعيد ميلاده، لذلك اشترى زجاجة من الويسكي وعلبة سجائر خلال فترة استراحته. وفي نهاية اليوم، ذهب إلى القبو، ووضع بهدوء مبلغ 215 ألف دولار في كيس ورقي، ثم ابتعد عن حياته القديمة. ولم يكتشف البنك أمر السرقة إلا يوم الاثنين، مما منحه فرصة البدء لمدة يومين. وبعد أيام، أرسل كونراد رسالتين إلى صديقته آنذاك - من واشنطن العاصمة ولوس أنجلوس - يقول فيها كم كان يحبها ويفتقدها. ثم لم تعد القضية أولوية. ولم تتمكن السلطات من العثور على أي أثر له.

والمثير للسخرية، اختار الاستقرار في إحدى ضواحي شمال بوسطن، المدينة التي تم تصوير فيلمه المفضل فيها وتصويره. تقول السلطات إن كونراد كان مهووسًا بفيلم The Thomas Crown Affair، وهو فيلم لستيف ماكوين عام 1968 عن رجل أعمال مليونير محطما يسرق بنكًا في بوسطن من أجل المتعة.