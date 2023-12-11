شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الطائف تطلق أسماء شهداء الواجب على 46 شارعا بالمدينة.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت ‎أمانة الطائف أسماء شهداء الواجب على 46 شارعاً من شوارع المدينة، وذلك في بادرة وفاء وطنية لتخليد أسماء شهداء الوطن.

وجاء ذلك إنفاذاً للتوجيهات السامية الكريمة بهذا الخصوص، وتم إنجاز تركيب جميع لوحات التسمية بالشوارع.

يذكر أن أمانة الطائف كانت سباقة لتنفيذ الأمر السامي الكريم، والذي كلفتة كريمة من القيادة الرشيدة تعزيزاً لمبدأ الوفاء والتقدير الذي رسمته دولتنا المباركة بتخليد أسماء رجال الوطن المخلصين وتكريم الذين قدموا أرواحهم ذوداً عن حياض الدين والوطن.