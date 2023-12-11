شكرا لمتابعة خبر عن بعد وفاته..قصة مواطن اعتاد تقديم الفطور مجاناً للعمالة في تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توفي المواطن “حمود العطوي”، بعد 3 عقود قضاها في إكرام ضيوفه، وتقديم وجبات الإفطار لهم مجاناً، فيما نعاه سكان تبوك بعبارات الحزن والأسى.

وتم الإعلان عن وفاة العطوي، بعد عودته من مسقط رأسه قرية المعظم شرق تبوك، ليدفن بمقبرة تبوك وسط حشود من المعزين والمحبين الذين حزنوا على فراقه.

وأوضح مقربون من المغفور له، أن حمود العطوي، بدوي وقد نشأ في البادية وتربى على مبادئ الكرم والأصالة والفطرة، وكان يقدم فطور الصباح مجاناً للعمالة في سوق الخميس، ويضعه في ساحات السوق للقاصدين إليه بمساعدة زوجاته.

وكانت زوجاته يقمن بطهي طعام الإفطار كل صباح، ويعددن القهوة والخبز دون مقابل.