شاهد صباح ووديع الصافي يشربو ويسكي في الجنة

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أثارت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك جدلا واسعا في الساعات الأخيرة بسبب تصريحاتها حول بعض نجوم الفن الذين رحلوا في السنوات الأخيرة. في مقابلة تلفزيونية، أعربت الكيك عن رأيها بأنه لا يجب علينا أن نشعر بالحزن عند وفاة بعض العمالقة الفنيين مثل صباح ووديع الصافي، نظرًا لسلوكهما أثناء حياتهم، وأضافت بأنها ترى هؤلاء الفنانين الكبار، مثل ملحم بركات وصباح ووديع الصافي، يستمتعون الآن بحياتهم ويعيشون بسعادة.

صباح ووديع الصافي يشربو ويسكي

وفيما يتعلق بالإيمان وعلاقته بالله، أوضحت باميلا الكيك أنها تؤمن بضرورة أن يكون الإنسان مؤمنًا بنفسه، وأنها كانت تشك في وجود الله في وقت سابق من حياتها، مشيرة إلى أن الشك يأتي بعد الإيمان واليقين.

وفيما يتعلق بتحولها إلى مجال التمثيل، قالت الكيك إن جدها كان ضد وجود فنانين في عائلتها، ولكنها عبرت عن رغبتها في أن تكون ممثلة منذ سن الخامسة.

وختمت الكيك حديثها بالتعليق على كره المجتمع للإعلاميين والسياسيين، مشيرة إلى أن هاتين الفئتين هما الأكثر مكروهة في العالم، بسبب دورهم في نقل الحقيقة والعمل للغير. وأشارت إلى أن حتى رئيس الولايات المتحدة يتفاعل مع الرسوم المتحركة قبل خطابه للناس.

يُشار إلى أن أحدث أعمال باميلا الكيك هو مسلسل “كريستال” الذي عُرض مؤخراً على منصة “شاهد VIP”، حقق نجاحاً كبيراً وشارك فيه عدد من النجوم من بينهم: محمود نصر، رولا حمادة، ستيفاني عطا الله، ولين غره.