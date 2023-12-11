شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ظهور جريء جداً لشوق الهادي في ختام مهرجان البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة

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تألقت الفنانة الكويتية شوق الهادي بإطلالة أنيقة أثناء حضورها مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي أُقيم في جدة. ارتدت الهادي فستانًا طويلًا باللون الأسود، مكملاً إطلالتها بوقفازات بنفس الدرجة، واعتمدت مكياجًا يبرز جمالها.

ظهور جريء جداً لشوق الهادي

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات المهرجان بدأت في 30 نوفمبر الماضي، حيث أُقيم حفل افتتاح رائع في القاعة الكبرى بفندق الريتز كارلتون في مدينة جدة.

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