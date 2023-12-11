تراند اليوم : بالفيديو.. مسؤول سابق في حركة حماس يفتح النار على "يحيى السنوار " ويحمله مسؤولية تدمير غزة وإعادتها للوراء 200 عام

صحيفة الخليج 365: حمل" يوسف المنسي" وزير الاتصالات الفلسطيني الأسبق في الحكومة حماس قائد الحركة "يحيى السنوار " تداعيات الهجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر الذي أدى إلى تدمير غزة.

وأضاف:« السنوار زعيم مجموعة من المجانين الذين دمروا غزة، وأرجعوها 200 سنة إلى الوراء، لأن لديه أوهام العظمة، ويشعر أنه فوق الجميع.

وتابع: « الناس في قطاع غزة يقولون إن السنوار دمرنا، ويجب أن نتخلص منه، ولم أر أي شخص في قطاع غزة يدعم السنوار وهناك تمويل يأتي من إيران إلى الذراع العسكرية لحماس، هذه الأموال مخصصة للتدمير وليس للشعب الفلسطيني.