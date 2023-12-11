تراند اليوم : بالفيديو.. "مختص عقاري" يكشف التوقعات بشأن السوق العقاري خلال الفترة المقبلة.. ويوضح التحدي الذي قد يواجه ملف الإسكان

صحيفة الخليج 365 قال المختص في القيادة التنظيمية بالقطاع العقاري، ماجد الركبان، إن السوق السكني في المملكة متوجه خلال السنوات القادمة إلى تلبية احتياجات المستهلكين، وتقديم منتجات سكنية بأسعار جيدة.

وأضاف خلال ظهوره على قناة الإخبارية: "الوطنية للإسكان وصلت الحجوزات عندها في نوفمبر الماضي لأكثر من 12 ألف، وهذا يعطي انطباع جيد على وجود طلب على المنتجات التي تقدمها".

وتابع: "لا شك أن سعر الفائدة يشكل تحديا للسوق العقاري، سواء كان في ناحية التطوير العقاري أو ناحية ملف الإسكان".

وأكمل: "مشاريع الإسكان تقدم منتجات عقارية ذات أسعار منافسة، وأقل فائدة موجودة في السوق، لكن الإشكالية تكون في المنتجات التي يقدمها القطاع الخاص".

واختتم: نتوقع أن يقوم القطاع الخاص بتطوير منتجات عقارية أقل تكلفة، بحيث يستطيع المستهلك أن يتحملها إضافة إلى سعر الفائدة".