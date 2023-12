شكرا لقرائتكم خبر عن جراحات وكسوة شتوية.. مركز الملك سلمان يواصل أعماله الإغاثية بعدة دول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عدد من الأعمال الإغاثية في عدد من الدول.

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, برنامج نبض السعودية التطوعي لأمراض وجراحات القلب في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، والذي ينفذ خلال الفترة من 9 وحتى 16 ديسمبر 2023م، وذلك بمشاركة 22 متطوعا من مختلف التخصصات الطبية.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة 8 عمليات قلب مفتوح للأطفال، و15 عملية قسطرة علاجية، و12 عملية قسطرة تشخيصية لأطفال تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

عمليات جراحية باليمن

ودشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأنف والأذن والحنجرة في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، والذي ينفذ خلال الفترة من 9 وحتى 16 ديسمبر 2023م، بمشاركة 16 متطوعاً من مختلف التخصصات الطبية. وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 200 حالة، وإجراء 18 عملية جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.



اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية جيبوتي، وذلك خلال الفترة من 1 وحتى 8 ديسمبر2023م، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 2.095 فردا، وصرف 540 نظارة طبية، وإجراء 332 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية المتصلة بمكافحة العمى والأمراض المسببة له التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.

الكسوة الشتوية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.346 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، استفاد منها 1.346 فردًا من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأكثر احتياجًا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في مناطق جبل لبنان الشمالي وعرسال والبقاع الأوسط وعالية بجمهورية لبنان، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية (كنف) للعام 2023م.

وتأتي هذه المشاريع في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 2.875 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، استفاد منها 8.196 فردا بواقع 600 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا من متضرري الزلزال في محافظة إدلب، وذلك ضمن مشروع توزيع قسائم الكسوة الشتوية للأسر المتضررة من الزلزال في شمال وغرب سوريا.