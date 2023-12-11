شكرا لقرائتكم خبر عن تحمي الأسرة من أمراض الشتاء وتقضي على الزكام والكحة ونزلات البرد.. ثمرة ربانية مذهلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعد فيتامين سي من أفضل الفيتمانات لمعاجلة الأمراض الشتوية مثل الزكامونزلات البرد والكحةغيرها من الامراض التي يجلبهافصل الشتاء.

لذلك فإن افضل ما يمكن ان يفعله رب الأسرة هو ان يوفر الطعمة التي تحتوي على هذا الفيتامين يحتوي فيتامين سي، على مضادات للأكسدة تعزز جهاز المناعة، رغم شهرة البرتقال بأنه مصدر غني بفيتامين سي.

ومن الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال:

1-الفلفل الحار: يحتوي نصف كوب من الفلفل الحار المفروم على107.8 ملغ من فيتامين سي، إلى جانب فائدة الفلفل الحار في تخفيف آلام المفاصل والعضلات.

2-الفلفل الأحمر: يحتوي الفلفل الأحمر المفروم على ثلاث أضعاف ما يحتويه البرتقال من فيتامين سي.

3-الفلفل الأخضر: يحتوي كوب من الفلفل الأخضر المفروم على 120 ملغ من فيتامين سي، إضافة إلى أنه غني بالألياف.

4-البروكلي: تحتوي كمية البروكلي التي تعادل برتقالة على 123 ملغ من فيتامين سي، إضافة إلى فوائده في منع السرطان.

5-البابايا: يحتوي كوب واحد من البابايا على88.3 ملغ من فيتامين سي، إضافة إلى أنه يساعد في إزالة الجيوب الأنفية وتقوية العظام.

6- القرنبيط: سواء تم طبخه مسلوقاً أو على البخار أو مشوياً تحتوي رأس من القرنبيط على 127 ملغ من فيتامين سي، و5 غرامات من الألياف، و5 غرامات من البروتين.

7-الأناناس: تحتوي ثمرة الأناناس على 78.9 ملغ من فيتامين سي، إضافة إلى إنزيم البروميلين الذي يساعد على الهضم وتقليل الانتفاخ، إلى جانب دوره كمضاد للالتهابات.

8-الكيوي: تحتوي حصة من الكيوي مكونة من ثمرتين على 137 ملغ من فيتامين سي، إضافة إلى البوتاسيوم والنحاس.

9-المانجو: تحتوي ثمرة المانجو على 122.3 ملغ من فيتامين سي، والمانجو مصدر غني بفيتامين أ الذي يحافظ على صحة العينين.