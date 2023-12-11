شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يشيب بعض الناس ويتحول شعرهم للأبيض قبل غيرهم؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

هناك قصص متداولة عن أشخاص تحول شعرهم إلى اللون الأبيض بين عشية وضحاها.



على سبيل المثال المحامي الإنجليزي السير توماس مور، الذي قيل إن الشيب غزا شعره بالكامل في الليلة التي سبقت تنفيذ حكم الإعدام في حقه.

وعلى الرغم من أن العلماء لا يقدمون دلائل تدعم هذه القصص، فما زالت هناك الكثير من الأسرار التي لا نعرفها عن بياض الشعر.

1. لماذا يشيب بعض الناس قبل غيرهم؟

كما هو الحال مع لون البشرة، فإن المادة الكيميائية التي تحدد لون الشعر تسمى الميلانين. ومع مرور الوقت، تموت الخلايا الصبغية في الشعر، مما يؤدي إلى غزوها بالشيب، وفق ما أورد موقع "برايد سايت".

حسب إحدى الدراسات، تبدأ هذه العملية لدى القوقازيين في منتصف الثلاثينيات من العمر. أما بالنسبة للآسيويين، فيحدث هذا في أواخر الثلاثينيات، بينما من المرجح أن تظهر أولى علامات الشيب على الأفارقة عندما يصلون إلى منتصف الأربعينيات وفقاً لموقع برايت سايد.

ومع ذلك، يمكن أن تبدأ هذه العملية في وقت مبكر أو متأخر بالنسبة لك، لأن هذا يعتمد إلى حد كبير على جيناتك، وخاصة IRF4 الذي ينظم إنتاج الميلانين وتخزينه.

2. آخر ما توصل إليه العلماء

وأخيراً، أثبتت دراسة حديثة ما يعرفه معظمنا بشكل حدسي: الإجهاد والتوتر يتسببان في شيب الشعر قبل الأوان. قام العلماء بقياس مستويات البروتين في شعر مجموعة من المتطوعين، ووجدوا أن التعب النفسي أثر في الميتوكوندريا (التي تنتج الطاقة في الخلايا). لكن هناك بعض العوامل الأخرى لها تأثيرات مشابهة، مثل اتباع نظام غذاء نباتي، ونقص فيتامين B12 أو المعاناة من مضاعفات صحية أخرى (مثل البهاق).

3. والخبر الجيد هو أن الشعر الأبيض قابل للسواد مرة أخرى

إلى جانب ربط الشيب بالضغط النفسي، وجدت الدراسة المذكورة أعلاه أنه يمكن للناس استعادة لون شعرهم إذا خفّ تعرضهم للتوتر. وعلى هذا الأساس، ذهب أحد المشاركين في التجربة في إجازة مريحة، ولوحظ أنه تمكن من استعادة لون شعره جزئياً. ولكن هناك حدود للنجاح في هذه الحالة، فلن تكون النتائج واضحة مع الذين أصبح شعرهم أبيض أو رمادي اللون منذ سنوات عديدة.

4. بعض الوصفات المنزلية التي يمكنك تجربتها

إذا كنت ترغب في الحفاظ على لون شعرك دون صباغته، فعليك التأكد من حصولك على ما يكفي من الفيتامينات (فيتامين B12، بالإضافة إلى فيتامينات E و D و A) والمعادن (مثل الزنك والحديد وغيرهما). مع العناية بشعرك جيداً؛ تجنب تعريضه للشمس، ولا تستخدم الشامبو المركز وما إلى ذلك.

وإليك بعض الوصفات المنزلية المفيدة:

1. وضع زيت جوز الهند على جذور الشعر طوال الليلة السابقة لغسله.

2. مزج ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج وملعقة كبيرة من العسل، وتناولها بشكل يومي.

3. استهلاك حوالي 240 ملل من عصير الجزر كل يوم.

4. مزج نفس الكمية من عصير الليمون وعصير أملا وزيت اللوز، ووضع الخليط على فروة رأسك مرتين يومياً لمدة 3 أشهر.